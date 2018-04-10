Yöresel ürünlere eklensin

Yozgat’ın yöresel ürün yelpazesine manda yoğurdu, kaymağı ve peynirinin eklenmesi için akademik çağrı geldi.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, manda yetiştiriciliğinin Yozgat için marka değeri olan bir üretim şekli olduğuna dikkat çekti. Öğretim Üyesi Ermetin, Yozgat’ın yöresel ürünleri arasına manda kaymağı, yoğurdu ve peynirinin eklenebileceğine dikkat çekti. Ermetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yozgat’tan hediye götürülecek ürünler arasında manda yoğurdu, kaymağı ve peyniri olmalı. Hayvanlardan daha fazla ürün elde edip, üreticiye daha fazla gelir sağlanmalı. Bakım, beslenme ve pazarlama sorunlarını gidermeli. Bu proje ile bu konuda ilk adımı atmış oluyoruz” dedi.

