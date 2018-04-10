Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113156
ALTIN
174.986
DOLAR
4.0600
STERLİN
5.7554
EURO
5.0010
Flaş Haber
Şeker satıldı
Kapat

Yöresel ürünlere eklensin

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Yozgat’ta, yöresel ürün olarak manda yoğurdu ve kaymağının ön plana çıkarılabileceği hatırlatıldı.

Yöresel ürünlere eklensin

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Yozgat’ta, yöresel ürün olarak manda yoğurdu ve kaymağının ön plana çıkarılabileceği hatırlatıldı.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
19 Okunma
Yöresel ürünlere eklensin

Yozgat’ın yöresel ürün yelpazesine manda yoğurdu, kaymağı ve peynirinin eklenmesi için akademik çağrı geldi.
Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, manda yetiştiriciliğinin Yozgat için marka değeri olan bir üretim şekli olduğuna dikkat çekti. Öğretim Üyesi Ermetin, Yozgat’ın yöresel ürünleri arasına manda kaymağı, yoğurdu ve peynirinin eklenebileceğine dikkat çekti. Ermetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yozgat’tan hediye götürülecek ürünler arasında manda yoğurdu, kaymağı ve peyniri olmalı. Hayvanlardan daha fazla ürün elde edip, üreticiye daha fazla gelir sağlanmalı. Bakım, beslenme ve pazarlama sorunlarını gidermeli. Bu proje ile bu konuda ilk adımı atmış oluyoruz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ŞEKER SATILDI
ŞEKER SATILDI
Trafik canavarı can aldı
Trafik canavarı can aldı
Yozgat’a 5 yıldız otel
Yozgat’a 5 yıldız otel
Tarihi eser operasyonu
Tarihi eser operasyonu
Roma Hamamı gün yüzüne çıkıyor
Roma Hamamı gün yüzüne çıkıyor
Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı
Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim