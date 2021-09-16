Yöresel ürün üretimi

Kaymakam Güzel, Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emine Turgut ve kooperatif üyelerine, yaptıkları üretim konusunda karşılaşacakları sorunların aşılması noktasında gerekli destekte bulunabileceklerini bildirdi. Güzel, ‘’Yapılan incelemeler ve Girişimci Kadınlar Kooperatifi ile yapılan görüşmelerde, proje kapsamında ‘Yerelde Kalkınma Modeline’ kapsamında örnek bir bina, belediyemiz tarafından tesis edilmiş. Tarımsal üretim alanlarında üretilen ürünlerin kooperatif tarafından işlenmeye başlanılarak, üretilen ürünler yakın zamanda satışa sunulacağı bilgisini aldık. Üretimin ve üretenin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.