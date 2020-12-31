Yöresel ürün merkezi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, atıl vaziyette bulunan eski Buğday Pazarı binasını Yöresel Ürünler Üretim Merkezi haline dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi. Çakır, ‘’Tarım Kredi Kooperatifine ait Marketlerin raflarında satışa sunduğumuz Kuşburnu Marmelatı ve Üzüm Pekmezi gibi ürünlerin hem çeşitliliğini, hem de kapasitemizi artırıp istihdam odaklı olarak şehrimize katkı sağlayacak bir üretim tesisi inşasını bitirmek üzereyiz’’ dedi. Başkan Çakır, profesyonel olarak hijyenik bir ortamda kadınların maharetli elleriyle üreteceği yöresel ürünlerin, mutfaklardan eksik olmayan bir lezzet haline geleceğini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.