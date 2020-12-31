Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1480
ALTIN
449.748
DOLAR
7.3706
STERLİN
10.0538
EURO
9.0539

Yöresel ürün merkezi

ÇEKEREK ilçesinde yöresel ürünlerin satışa sunulacağı merkezde sona yaklaşıldı.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:27
Yöresel ürün merkezi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, atıl vaziyette bulunan eski Buğday Pazarı binasını Yöresel Ürünler Üretim Merkezi haline dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi. Çakır, ‘’Tarım Kredi Kooperatifine ait Marketlerin raflarında satışa sunduğumuz Kuşburnu Marmelatı ve Üzüm Pekmezi gibi ürünlerin hem çeşitliliğini, hem de kapasitemizi artırıp istihdam odaklı olarak şehrimize katkı sağlayacak bir üretim tesisi inşasını bitirmek üzereyiz’’ dedi. Başkan Çakır, profesyonel olarak hijyenik bir ortamda kadınların maharetli elleriyle üreteceği yöresel ürünlerin, mutfaklardan eksik olmayan bir lezzet haline geleceğini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yöresel ürün Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt tesisi Haziran'da tamam
Süt tesisi Haziran'da tamam
Hastaneye sandalye bağışı
Hastaneye sandalye bağışı
Uyuşturucuya geçit yok
Uyuşturucuya geçit yok
Kadınlardan, şiddete tepki
Kadınlardan, şiddete tepki
Arıtma tesisi
Arıtma tesisi
Rehabilitasyon iyileştiriyor
Rehabilitasyon iyileştiriyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim