Yönümüzü kaybetmeyelim diye!

YOZGAT-Yenifakılı ilçesi bağlantılı yol üzerinde yer alan Boğazlıyan ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nde araçlarla seyahat eden vatandaşların gidecekleri hedefe daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla yön levhaları monte edildi. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, belde içerisinden geçen yol kullanarak, Yenifakılı, Kozaklı istikametine veya bu istikametten Yozgat istikametine seyahat edenlerin yol güzergahında sıkıntı çekmemeleri amacıyla yön levhaları yaptırarak, uygun yerlere yerleştirdiklerini bildirdi. Başkan Altıntaş, beldeye giriş-çıkış yapan vatandaşların birine sormadan yolunu rahatlıkla bularak, gitmek istediği yere ulaşacağını söyledi.