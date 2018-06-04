Yönetmen kazada vefat etti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’ etkinliğine katılmak üzere yola çıkan Prodüksiyon ekip sorumlusu Muhammed Benek, Boğazlıyan ilçesinde geçirdiği kaza sonucunda yaşamını yitirdi. 28 Yaşındaki Yönetmen Benek, Boğazlıyan ilçesindeki kazada olay yerinde hayatını kaybettiği, cenazesinin ise İstanbul’a götürüldüğü kaydedildi.
04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
189 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol