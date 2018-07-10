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Yönetim belirlendi

ALMANYA’da faaliyet gösteren Almanya Yozgatlılar Platformu(AYP) düzenlediği toplantıyla yönetimini belirledi.

Yönetim belirlendi

ALMANYA’da faaliyet gösteren Almanya Yozgatlılar Platformu(AYP) düzenlediği toplantıyla yönetimini belirledi.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Yönetim belirlendi

Almanya Yozgatlılar Platformu, Aichwald’da düzenlenen Birinci Genel İstişare toplantısında yönetim kurulunu belirledi. Yozgat’ın ilçe ve köylerini temsilen Almanya’da faaliyet gösteren çeşitli derneklerin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda yapılanmanın organizasyon şeması, amaçları ve projeleri istişare edilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıya Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz, Başkan Yardımcısı Sıttık Bolat ve Fransa Yozgatlılar Birliği Başkanı Hüseyin Çalışkan da iştirak etti. Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Veysel Filiz, Avrupa’da yaşayan Yozgatlıların sayısal ağırlığını bir lobi potansiyeli olarak değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Filiz, bu iletişim ağının hem Ata topraklarına bağlılığı güçlendirmeyi ve böylece gelecek nesillerin kimlik erozyonunu engellemeyi amaçladığını, hem de Avrupa’da şekillenen güvenlik sorununa karşı aktif bireyler olarak toplumumuzun temel haklarının müdafaası için önemli bir araç olacağını vurguladı. Yozgatlıların birlik olduğu zaman ve millet, kültür, inanç, medeniyet ve dil dendiği zaman daima göreve hazır olduğunu söyleyen Veysel Filiz, en önemli hedeflerinin yakılan meşaleyi en geç dört yıl içinde gençlere teslim etmek olduğunu söyledi. AYF Genel Başkanı Filiz, “Yozgat kimliğinin bilincine varmak ve bizlere emanet edilen mirası hakkıyla taşımak tüm ihanetlere karşı direnen ‘Derin Anadolu’ya sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Almanya Yozgatlılar Platformu Başkanlığına Mehmet Hansu, Başkan Yardımcılığına Mehmet Coşkun, Sekreterliğe Süreyya Eğin, Muhasip üyeliğe Mustafa Açıkgöz, Gençlik Başkanlığına Hakan Sayın seçildi. İbrahim Açıkyürek, Bektaş Gedikoğlu, Tuncer Çeliktaş, Oğuz Kaynar, Mehmet Yıldız, İzzet Oğuz ve Yaşar Özdoğan yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

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