Yönetim belirlendi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Züleyha Karademir, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve Kadın Kolları yönetim üyelerinin katıldığı toplantıda Yurtlu, yeni yönetimini açıkladı.

‘ARALIKSIZ ÇALIŞACAĞIZ’

Gece gündüz demeden aralıksız olarak çalışacaklarını belirten İl Başkanı Başer, 2023 seçimleri için çalışmaların hız kazandığını ifade etti.

2023 seçimlerinde sandıkları patlatarak sahada olacaklarını vurgulayan Başer, “Genel Merkezimiz seçimlere AK kadro ile gidecek. Bizlerin yapmış olduğu çalışmalar 2023 seçimi için olacak. Gece gündüz demeden her daim sahada olacağız. Kadın Kollarımızın yeni oluşturmuş olduğu yönetimle ile birlikte çalışmalarımıza hız vererek devam ettireceğiz. Bundan dolayı yeni oluşan yönetime çok büyük görevler düşüyor. Artık seçim çalışmalarına girmiş bulunmaktayız. 2023 seçimlerimize yaklaşık bir yılımız kaldı. Hep beraber çalışarak sandıkları patlatıp sahalarda olacağız Tabi bu sandık patlatmalarımız yönetimimiz sayesinde olacaktır. Başta Sayın Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu hanımefendiyi olmak üzeri bu kutlu yolda görev alan tüm kadınlarımıza başarılar diliyorum. Yeni görev dağılımı herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

‘AK KADINLAR SAHADA’

Yurtlu, yeni yönetimle AK Parti’yi 2023 ve ötesi hedeflere taşıyacaklarını kaydetti. AK Parti ile kadınlar siyasetin öznesi haline geldiklerini belirten Yurtlu, “Kurucu liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette kadına verdiği önemi herkes biliyor. Partimiz ile kadınlar siyasetin öznesi haline getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatındaki en büyük başarı ve desteğini kadınlardan gördüğünü ifade ederek bizleri bizlerin siyasette yolunu açmıştır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir, kadın yoksa insan yoktur.’ Amacımız kurucu liderimizin davasını yönetim kurulu üyelerimizin ve gönüllü AK kadınların gücüyle sahalara yaymak ve girilmedik gönül bırakmamaktır. Gün el ele, gönül gönüle vererek ekip ruhuyla hep beraber çalışma günü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aydınlık Türkiye için güçlü Türkiye için çalışma günü. Bu zamana kadar AK Partiye gönül veren emeklerini esirgemeyen tüm AK kadınlardan Allah razı olsun. Yeni Kadın Kolları yönetimi partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte tevazu ve samimiyetle çalışmak için yola çıktık” dedi.

YENİ YÖNETİM

Yeni yönetim ise şu şekilde sıralandı; İl Kadın Kolları Başkanı Av. Erva Kevser Yurtlu, Fatma Türkmen, Münire Didem Erkoçoğlu, Tuba Kara, Damla Durak, Elif Göktekin, Nejla Sarıtaş, Dilara Karakoç, Vuslat Şeyda Durusoy, Fatma Bulut, Nihal Yaşar, Fatma Yeşilyurt, Arife Aygül, Tülay Açıkgöz, Selma Kolcu, Sebil Gezginci, Arife Şahingöz, Ayşe Yozgat, Ayten Gökhan, Derya Erdemli, Döne Yılmaz, Esra Güneş, Gülcan Çavdarcı, Gülcan Alkan, Güler Akbulut, Handan Kargı, İhsaniye Kaplan, İfakat Doğrutekin, Leyla Kaya, Özlem Çam, Perihan Sungur, Raziye Karakoç, Saliha Sarıkaya, Sevim Çakır, Şirin Uslu, Şükran Ünlüsoy, Tuğba Güler, Yaşar Ekim, Zeynep Bozok, Zeynep Uzun.

Rabia Şahin