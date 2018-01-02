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Yöneticilerin gece mesaisi

YOZGAT Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat Şehir Hastanesi’nde 2017 yılının son bebeklerini dünyaya getiren annelerle birlikte yılbaşı gecesinde görevlerinin başında olan bazı birimlerin nöbetçi personelini ziyaret etti.

Yöneticilerin gece mesaisi

YOZGAT Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat Şehir Hastanesi’nde 2017 yılının son bebeklerini dünyaya getiren annelerle birlikte yılbaşı gecesinde görevlerinin başında olan bazı birimlerin nöbetçi personelini ziyaret etti.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Yöneticilerin gece mesaisi

Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’un da eşlik ettiği ziyaretlerine şehir hastanesinden başlayan Vali Yardımcısı Yılmaz, 2017 yılının son bebeklerini dünyaya getiren annelere geçmiş olsun, bebeklere de uzun ömürler dileyip, altın taktı. Yeni doğan ünitesinin ardından görevi başındaki acil servis personellerinin de yeni yılını kutlayan Yılmaz, burada hastalarla kısa bir süre sohbet ederek, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Muslubelen bölgesinde yol kontrolü yapan jandarma ve emniyet ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Yılmaz, yolcularla sohbet etti, yolcuların da yeni yılını kutladı. Yeni yıl ziyaretlerini merkez karakolu ziyaretiyle tamamlayan Yılmaz, görevi başındaki emniyet mensuplarının yeni yıllarını kutlayarak 2018 yılının herkes için iyi geçmesi temennisinde bulundu.

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