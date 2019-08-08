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Yöneticiler toplandı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumu yöneticilerine yönelik yoğun gündem maddeleri ile birlikte toplantı düzenledi.

Yöneticiler toplandı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumu yöneticilerine yönelik yoğun gündem maddeleri ile birlikte toplantı düzenledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Yöneticiler toplandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlığında yapılan toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının değerlendirildi, merkezi sınavlara giren öğrencilerin sınav sonuçları ela alındı. Toplantıda ayrıca, eğitim kurumlarının tatile girmesiyle birlikte yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlık çalışmaları, eğitim kurumlarının bakım, onarım ve tadilatları gibi konular masaya yatırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, "Değerli yöneticilerimiz, geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında ortaya koyduğumuz hedeflerimiz açısından son derece olumlu bir dönem oldu. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında gerçekleştiremediğimiz hedeflerimizin kararlılıkla üzerine gideceğiz.  İçerisinde bulunduğumuz yaz tatilini fırsat bilip ilçe genelimizdeki okul ve kurumların tamamının bakım, onarım ve tadilatlarını hızla tamamlayarak bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirerek eğitim ve öğretime yönelik plan ve projelerimizi hazırlamaya başlamalıyız. Merkezi sınavlara giren öğrencilerimizin sonuçları elimize ulaştı. Sonuçları bir önceki yıl ile karşılaştırıp doğru ve yanlışlarımız arasında bir öz eleştiri yapmalıyız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum" dedi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan da, çalışmalar ile ilgili sunumda bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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