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Yöneticiler öğrenci koçu oldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Şube Müdürleri Adem Öztürk, Ayşe Yaşar ile birlikte öğrenci koçluğu projesinde görev aldı.

Yöneticiler öğrenci koçu oldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Şube Müdürleri Adem Öztürk, Ayşe Yaşar ile birlikte öğrenci koçluğu projesinde görev aldı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Yöneticiler öğrenci koçu oldu

Yazıcı, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilerle eğitim-öğretim ve hayata dair konularda sohbet etti.
Öğrencilere geçmişteki öğrencilik hayatının ve okul koşullarının zorluklarından bahseden Yazıcı, şimdi ise imkanların daha iyi olduğunu, öğrencilerin eğitim ortamlarının modern ve daha rahat bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
Meslek Liseleri’nde amaca yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmesinin önemine değinen Yazıcı,
‘Üstelik sadece mesleki eğitim uygulamalarıyla sınırlı kalınmaz. İş hayatı ve ahlakına dair de birçok bilgi sahibi olmakla birlikte, okullarınızda bir anlamda erken yaşta iş hayatına başlamış oluyorsunuz. Meslek liselerinde çalışma ve staj koşulları da avantajlı olarak değerlendirilebilir. Fabrikalarda ya da mesleğinizin uygulandığı alanlarda staj yaparak iş hayatı için önemli bir adım atma imkânınız oluyor’ dedi.

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