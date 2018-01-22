YOLUMUZU UNUTMAYIN!

TÜRKİYE’nin tam orta yerinde bulunması, tarih boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ni batı illerine Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yolların kesiştiği Yozgat, günümüzde yol ağı bakımından yetersiz kalan illerin başını çekiyor.

Yozgat il merkezinin çevre illerle olan bağlantılarıyla birlikte ilçeleriyle olan bağlantıları da dolaylı sağlanıyor.

Bu da, diğer illere sınır olan ilçelerinin sosyal, ekonomik, kültürel taleplerini komşu illerden karşılamalarına neden oluyor.

Ulusal ve uluslararası ulaşımda öne çıkan Hızlı Tren ve Hava Yolu ile ilgili yatırımların işlerlik kazanabilmesi için yol ağının da gözden geçirilmesi konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, sor Yozgat ziyaretinde dile getirildi.

Daha önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından Sungurlu-Çadırardıç-Yamuklar bağlantılı köy grup yolunun Devlet Karayolu ağına alınması talimatının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Alaca-Çekerek-Aydıncık-Yozgat bağlantılı köy grup yolunun Devlet Karayolu ağına alınması konusunu gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaca-Çekerek-Aydıncık tarafından, hem havalimanına hem de Yozgat’a ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir yolun inşası için de hazırlıklara başlanıldı. Çevre illere de hitap edecek havalimanının özellikle yurt dışındaki vatandaşlar için çok büyük kolaylık sağlayacağına inanıyorum’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan yol, Coşkunlar dinlenme tesisi yan tarafından gitmekte olan Alaca yolu üzerinde bulunan Deremahal köyüne dönülüp, Darıca Köyünden geçilerek, Aydıncık ve Çekerek ilçelerine ulaşılıyor. Bu yol diğer yollardan yaklaşık 15-20 kilometre daha kısa mesafede bulunuyor.