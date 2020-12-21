YOLUMUZ YETERSiZ!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat il sınırları içerisinde yer alan karayolu ağında bir takım çalışmalar yapılmasına karşılık, bazı yollarda da iyileştirme yapılması gerektiğine dikkat çekti, çevre yolunun artık yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sedef, Yozgat-Boğazlıyan-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu’nun çeşitli zamanlarda asfalt yenilemesinin yapılarak hizmet vermeye devam etiğini hatırlatarak, ‘’Son yıllarda artan trafiğe cevap veremeyen yolda muhtelif zamanlarda ölümcül, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmektedir. En son, geçtiğimiz aylarda genç bir taksici kardeşimizi görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan trafik kazasında kaybettik. Bu olay hepimizi çok üzmüştür. Böyle elim hadiselerin yaşanmaması için yolun sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde bölünmüş yol’ olarak yapılmasına ihtiyaç vardır’’ dedi. Milletvekili Sedef, Yozgat Şehir Merkezi’nden geçen, Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun yoğun trafiği kaldırmaktan uzak kaldığına vurgu yaptı. Sedef, ‘’Şehir merkezinden geçen E88 Kara Yolu'na ek bir çevre yolu ihtiyacı da doğmuştur. Aynı zamanda Yozgat Kadışehri Yolu ve Yozgat Çandır-Çayıralan yollarının yapımına da ihtiyaç bulunmaktadır’’ diye konuştu.

TERMAL KAYNAKLAR

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’taki zengin jeotermal kaynakların da değerlendirilip, ekonomiye kazandırılmasını istedi. Sedef, ‘’Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Akdağmadeni, Saraykent, Şefaatli ve Boğazlıyan ilçelerimizde jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Bu ilçelerimizde jeotermal kaynaklarla sağlık turizmi ve seracılık gibi faaliyetlerin yapılabilmesi için altyapı çalışmaları yapılarak özel sektör yatırımcılarının dikkatine sunulmalıdır. Sorgun ve Sarıkaya Belediyelerimiz termal kaynakların değerlendirilmesi açısından önemli çalışmalara imza atmaktadır. Ancak yeni yapılacak projelerin de belediye kaynakları yeterli gelmediği için desteklenmeye ihtiyaçlarının vardır’’ ifadelerini kullandı. Sedef, Sarıkaya ilçesinde Roma döneminden kalma tarihi kalıntıların bulunduğunu da hatırlattı. Sedef, Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında yapılan kurtarma kazılarıyla toprak altında yatan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılmasına çalışıldığını anlattı. Sedef, ‘’Yaklaşık iki bin yıllık bir tarihe sahip olan Antik Roma Hamamı, yapıldığı tarihten itibaren içerisinden çıkan termal suyuyla dünyada bir eşi bulunmamaktadır. Burasının turizme biran önce kazandırılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından destek beklemekteyiz’’ şeklinde konuştu.

•SEYFETTİN SAĞLAM