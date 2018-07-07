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Yollarımız genişliyor

YOZGAT’ta bulunan yollar yürütülen proje ve çalışmalarla birlikte genişletiliyor.

Yollarımız genişliyor

YOZGAT’ta bulunan yollar yürütülen proje ve çalışmalarla birlikte genişletiliyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Yollarımız genişliyor

Atatürk Yolu’nun şehir merkezinde kalan Hattuşaş istikametinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından genişletme çalışması yapılacağı öğrenildi. Yozgat’ta Hattuşaş istikametine giden Atatürk Yolu’nun benzinlikler mevkii ile Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası önüne kadar olan bölümünde yol genişletme ve viraj düzleme çalışmaları yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yol kenarlarında bulunan bazı alanlarda da kamulaştırma çalışması yapacağı ifade edildi. Geçmişte kilitli parke taşlarıyla yapılan yolda, Karayollarının asfaltlama çalışması da yaparak, yolu genişleteceği ve böylece özellikle şehir içi ulaşımda Yozgat Belediyesi ile birlikte alternatif yeni güzergahlar oluşturulacağı kaydedildi.

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