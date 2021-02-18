Yollarımız bölündü

KARAYOLLARI tarafından 2003-2019 yılları arasında mevcut yollarda iyileştirme çalışmaları yapılırken, dönem içerisinde 333 kilometre de bölünmüş yol yapılarak, ulaşıma açıldı. İl genelindeki bölünmüş yol miktarı 377 kilometreye ulaştırıldı. Yozgat’ta karayolu ağında 440 kilometre devlet yolu, 743 kilometre il yolu olmak üzere toplam bin 183 kilometre yol ağı bulunuyor. Bu yol ağının üstyapısının 244 kilometresinin Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı, 872 kilometresinin Sathi Kaplamalı, 67 kilometresinin de diğer yollardan oluştuğu kaydedildi. Yozgat il genelindeki bin 183 kilometre uzunluğundaki yol ağının 377 kilometresinin bölünmüş yol olduğu, daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar 44 kilometre bölünmüş yol yapıldığı hatırlatıldı. 2003-2019 yılları arasında 333 kilometre bölünmüş yol yapılarak toplamda 377 kilometre bölünmüş yol ağına ulaşıldığının altı çizildi. 2003-2019 yılları arasında toplam bölünmüş yol uzunluğunda yüzde 757 artış gerçekleşti. Yozgat’ın Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Çorum diğer komşu illeri ile karayolu bağlantılarının bölünmüş yollar ile sağlandığına vurgu yapılarak, 200 kilometre uzunluğundaki Amasya ili karayolu bağlantısının 30 kilometresinin Karayolları Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde olduğu, Çorum üzerinden tamamının bölünmüş yol olarak tamamlandığı ifade edildi.

BAĞLANTI YOLLARI

Toplam uzunluğu 113 kilometre olan Kırşehir ili karayolu bağlantısının 56 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı. 219 kilometre uzunluğundaki Tokat ili karayolu bağlantısının 62 kilometresinin Yozgat sınırları içerisinde olduğu, 30 kilometresinin bölünmüş yol olarak tamamlanırken, kalan kesimlerin önümüzdeki yıllarda tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yozgat’taki karayolu ağının fiziki ve geometrik standartlarının daha iyi duruma getirilmesi, bölünmüş yolların yapımı, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, yol üstyapısının standardının yükseltilmesi, trafik işaretlemelerinde ve sinyalizasyon sistemlerinde gelişmiş teknolojilerin kullanılması faaliyetleri ile trafik güvenliğinde ve seyahat konforunda önemli iyileştirmelerin yapıldığı bildirildi.