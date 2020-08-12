Yollardaki tehlikeye dikkat!

Bir tarım kenti olan Yozgat’ta hasadın tamamlanmasının ardından, tarım alanından elde edilen ürünlerin nakli, özellikle saman yüklü kamyonlar, traktörler, biçerdöverler, tali yoldan ana yola çıkan iş makinaları gibi daha birçok sürpriz sayılabilecek tehlike yollarda kol geziyor. Doğu Anadolu bölgesini batı bölgelerine, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayollarının kesiştiği Yozgat’ta, yük taşıyan nakliye araçlarında da gerekli önlemlerin alınmadığı, trafiği tehlikeye düşürdüğü gözlemleniyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)