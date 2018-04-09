Yollarda sıkı denetim

Çekerek ilçesinde ülkemiz genelinde asayiş ve güvenliği temin etmek üzere, 24 saat esasına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrolü ile arama faaliyetleri yapıldı. Kaymakam Evren Çakır, yürütülen denetleme ve arama çalışmalarına katılarak, denetlemelerde bulundu. Çekerek ilçe merkezi girişinde gerçekleştirilen denitim, kontrol ve arama çalışmalarına gece de devam edildi.