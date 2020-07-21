Yollarda iyileştirme

YOZGAT İl Genelinde, KÖYDES ve İl Özel İdaresi tarafından aktarılan kaynak doğrultusunda köy yollarında iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından 2020 yılı Köydes yatırım programına dahil edilen Oğulcuk-Belören köyleri arası birinci kat asfalt serimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde diğer köy yollarının da asfalt yapımına başlanılacağı bildirildi.