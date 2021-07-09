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Yozgat
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YOLLARDA HUMMALI ÇALIŞMA

Uluslararası E-88 Karayolunun farklı kesimlerinde standardı yükseltme ve iyileştirme çalışmaları devam ederken, Boğazlıyan bağlantılı yollarda da çalışmaların hızlandırılması amacıyla ödenek tahsisi yapıldığı açıklandı.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:01
YOLLARDA HUMMALI ÇALIŞMA

Yozgat’ta mevcut yolların standardının yükseltilip, yenilenmesinin yanında yeni yolların açılmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgelerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayolunun farklı kesimlerinde iyileştirme ve standardı yükseltmek amaçlı çalışmalara hız verildi. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçe merkeziyle bağlantılı yollardaki çalışmaların hızlandırılması amacıyla ödenek tahsisi yapıldığı açıklandı. 
BAYRAMA BİTECEK
Uluslararası E-88 Karayolu-’nun toplam 61 kilometre uzunluğundaki Yerköy, Yozgat, Sorgun kesiminde bölünmüş yolun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) standardında olduğu, 2019 yılı sonu itibariyle 56 kilometrelik kesiminde çalışmaların tamamlandığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz yıl kalan 14 kilometre aşınma eksiği ile ilgili çalışmaların yüklenici firmanın tasfiye talebinde bulunması nedeniyle eksik kalan kesimlerde çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi. E-88 Karayolunun Yozgat-Sorgun arasında devam eden iyileştirme ve aşınmaya bağlı yenileme çalışmaları kapsamında Çalatlı kesiminde asfaltın kazınarak, bayram öncesinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. 
ÖDENEK TAHSİSİ
Yozgat’ta toplam 42,3 kilometre uzunluğundaki Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan yolunun tek yol ve SK standardında olduğu kaydedildi. Yolun toplamda 8 kilometresinin tek yol SK olarak tamamlandığı, geçen yıl ise 5 kilometrelik kesiminde çalışmalar yapıldığı bildirildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşmede Boğazlıyan bağlantılı yollarla ilgili de müjdeler verildiğini söyledi. Coşar, Yozgat istişare toplantısında Boğazlıyan ilçesi adına talep ettikleri çalışmalar ve yatırımlar konusunda önemli, aynı zamanda olumlu sonuçlar alındığının altını çizdi. Coşar, ‘’101 milyon lira bedelli 38 kilometrelik Boğazlıyan – Felahiye, 117 milyon lira bedelli 42 kilometrelik Boğazlıyan-Çayıralan, 250 milyon lira bedelli 86 kilometrelik Boğazlıyan-Yozgat Atatürk Yolu ile 400 milyon lira bedelli 75 kilometrelik Boğazlıyan – Sorgun devlet yolu 2021 ek yatırım programına alınmıştır’’ dedi.

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YOLLARDA HUMMALI ÇALIŞMA
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