Yollarda düzenleme

Yürütülen çalışmalar kapsamında Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat şehir merkezinden geçen kesiminde yer alan terminal kavşağı ve Rıza Kayaalp Caddesi’nde ekipler yol genişletme ve sağa dönüş çalışması yaptı. Karayolunun Adliye kavşağı, terminal ve yeni şehir hastanesi noktaları ile Atatürk Yolu Cemil Çiçek Bulvarında da genişletme ve yenileme çalışmaları yapıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışma yapılan yollarda yaya kaldırım, orta refüjlerde yaya geçişlerini engellemek amacıyla demir barikat montajlarına hız verildi. Bu yıl şehir merkezi Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi önüne yaya üst geçidi yapılacağı kaydedildi. Yozgat il genelinde toplanı 29 standart sinyalizasyon sisteminin mevcut olduğu, bu yıl 2 sinyalizasyon sisteminin yapılması planlandı.