Yollarda çalışma var!

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri batı bölgesindeki illere bağlayan uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat’tan geçen kesimleri ile Yozgat-Kırıkkale-Ankara kesimlerinde de çalışmalar devam ediyor. Ankara- Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor. Yozgat-Kırıkkale yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde de ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Yozgat-Sorgun Karayolunun Muslubelen-Çalatlı köyü bölgesinde de çalışmalar devam ediyor. Bu nedenle yolun bir kesimi trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin belirlenen çalışma alanlarında dikkatli olmaları, can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.