Yollarda bayram önlemi artırıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram öncesinde yollarda alınan trafik önlemlerini denetmek üzere çıktığı gezi kapsamında Yozgat’ta da uğradı. Ankara’dan Çorum’un Sungurlu ilçesine geçen Genel Müdür Aktaş, Yozgat’ta Vali Ziya Polat ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk tarafından karşılandı. Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat-Sivas kesinin 25. Kilometresinde oluşturulan uygulama merkezini ziyaret eden Aktaş, sürücülerle sohbet edip, araç içerisindeki kadın ve çocuklara bebek ve düdük hediye etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş burada yaptığı açıklamada, bayramı huzur içerisinde geçirebilmesi için tüm güvenlik birimlerinin görevlerinin başında olduğunu hatırlattı, ‘’Bayramın sevincine trafikte kaybettiğimiz canların acısı hüznü, karışmasın diye hem emniyet teşkilatı olarak hem de jandarma teşkilatı olarak tam kadro yollardayız’’ dedi. 15 Temmuz gününden itibaren bayram sonuna kadar 13 günlük sürede bütün güvenlik personelinin yollarda olduğunu kaydeden Aktaş, hem bayram öncesi, hem bayram sırası hem de bayram sonrasında dönüşlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınarak uygulamaya konulduğunu bildirdi. Aktaş, ‘’Günlük ortalama 9 bin 259 ekip ile bu ekiplerde görev alan ortalama 17 bin 500 civarında arkadaşımızla sahada olacağız. 13 günlük süre içerisinde 120 binden daha fazla ekiple 226 bin arkadaşımız özellikle bayramdan kaynaklanan ve pandemi sürecinden çıkmış olmamızı ve turizm sezonunda olmamız nedeniyle yollarda çok ciddi bir yoğunluk var. Onu Ankara’dan buraya gelirken gördük. Bu yoğunluktan kaynaklı kaza olmasın, insanlarımızı kaybetmeyelim, can ve mal kaybı olmaması için arkadaşlarımız görevi başındalar. Biz de yine sahadayız’’ diye konuştu. Aktaş, Genel Müdürlüğün bütün yöneticilerinin Genel Müdür Yardımcılarının, müfettişlerin, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da bütün idarecilerin yollarda olduğunu aktardı. Aktaş, ‘’İllerde Sayın valilerimizin koordinasyonunda ilgili bütün arkadaşların bir araya geldiği bir ekipler oluşturuldu, onların kendi il planları oldu. Yozgat’ta da 66 noktada arkadaşlarımız tedbirler aldı. Yine bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik tedbirleri var. Bütün yolculara sağlıklı sıhhatli yolculuklar diliyoruz, Allah kaza bela vermesin. Sürücülerimiz hız kurallarına uymaları gerekiyor. Kazaların çok büyük bölümü hızdan kaynaklı. Yine emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri gerekli, az önce uygulama yaparken de gördük önde oturanlar kemeri takıyorlar ama maalesef arka koltukta oturanlar çoğunlukla kemer takmıyorlar. Hem öndeki hem arkadakilerin kemer takmaları gerekiyor. Direksiyon başında telefon ile konuşmamamız lazım. Ayrıca sık sık dinlenmemiz lazım, yorgun yolculuk yapmamalıyız. Bu kuralları herkes biliyor ancak uygulama noktasında hassasiyet göstermediğimiz için acı tablolar ile karşılaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Genel Müdür Aktaş, Yozgat Valisi Ziya Polat Emniyet Müdürü Esertürk, uygulama noktasında polisler tarafından çevrilen araçların sürücüleri ve yolcularıyla sohbet edip, broşür verdi, bayramlarını kutladı. Aktaş daha sonra Yozgat’tan Sivas’a geçti. *İHSAN ÇELİKKAYA*