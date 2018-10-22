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YOLLARDA 7/24 DENETiM

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Davut Sinanoğlu, jandarma trafik uygulama noktasını ziyaret ederek, durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülerle sohbet etti.

YOLLARDA 7/24 DENETiM

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Davut Sinanoğlu, jandarma trafik uygulama noktasını ziyaret ederek, durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülerle sohbet etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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YOLLARDA 7/24 DENETiM

Jandarma trafik ekipleri tarafından durdurulan araçlarda, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanma, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Sinanoğlu, durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sinanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü ve yolcuların daha huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmaları için denetimler 7 gün 24 saat sürdüğünü söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Vatandaşlarımız, yapılan denetimlerden memnun ve daha sıklıkla yapılmasının kendilerine huzur verdiklerini belirttiler. Denetimlerde, sürücü ve yolcularımızın emniyet kemerlerinin takılı olduğunu gördük, ayrıca cep telefonu da kullanmıyorlar. Vatandaşlarımız yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirttiler. Vatandaşlarımızın gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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