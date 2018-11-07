Yollara tadilat

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, çevre düzenlenmesiyle sona yaklaşılan yeni Sosyal Yaşam Alanı ile birlikte yürütülen doğalgaz çalışmalarından dolayı hasar gören yollarda kış öncesinde tadilat çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Coşgun, ‘’İlçemizde hasar gören yolların en kısa süre içerisinde tekrardan yenilenecek. İşçilerimizin her zaman yanındayız’’ dedi.