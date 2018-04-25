Yollara parke

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, belde içerisindeki ara yol ve sokaklarda havaların izin verdiği dönemlerde kısa vadeli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başkan Koç, ‘’Havaların ısınmasıyla birlikte beldemizdeki ara sokak ve yollarda parke çalışmasını başlattık. Önce gönül yollarını, ardından da beldemizin yollarını yapmaya devam ediyoruz’’ dedi.