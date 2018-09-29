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Yollara kilitli parke

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesinde kış öncesi yollar kilitli parke yapıldı.

Yollara kilitli parke

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesinde kış öncesi yollar kilitli parke yapıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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Yollara kilitli parke

Belediye Başkanı Zeki Şimşek, başarılı bir belediyecilik anlayışıyla her zaman halkın hizmetinde ve yanında olduklarını söyledi. Başkan Şimşek, ‘’Yoncalık Mahallemizde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mahallemizin altyapı, kanalizasyon ve su sıkıntısını tamamının çözüldü. İstinat duvar çalışması, parke yol yapım çalışmasının yüzde 70’lik kısmı yağışlar başlamadan tamamlandı’’ dedi.

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