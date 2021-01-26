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YOLLAR YEŞERiYOR

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluk alanındaki karayolları kenarlarına 245 bin 300 fide dikildi, orman içerisinde yeni yollar açıldı.

26 Ocak 2021 Salı 00:01
YOLLAR YEŞERiYOR

ORMAN Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında yer alan karayollarında geçen yıl ağaçlandırma çalışması yaparak, 245 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu, ormanlık alanlarda yangınlara zamanında müdahale yapılabilmesi için yeni yollar açtı. Orman Bölge Müdürlüğü, karayollarını daha yeşil ve estetik bir görüntüye kavuşturulması, biyolojik çeşitliliğin artırılması, vatandaşların keyif verici, yemyeşil bir ortamda yolculuk yapmaları, erozyonun azaltılmasını sağlamak amacıyla karayolu kenarlarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle bölgede yer alan karayollarından Kayseri-Sivas karayoluna 7 bin 300 fidan dikimi yapıldı. Aynı dönem içerisinde, Kayseri-Erciyes-Develi karayolunun 30 kilometrelik kesiminde 163 bin, Yozgat-Sekili-Kırıkkale karayolunun 45 kilometrelik kesimine 72 bin 700, Yozgat’ın Çekerek ilçesi çevre yolunun 11 kilometrelik kesimine de 2 bin 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.  Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan ormanlarda ise yeni yollar açıldı, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü,  yangınlarla mücadele, ormanların bakımının yapabilmesi, orman köylülerinin ulaşımını kolaylaştırmak, koruma faaliyetlerini etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla geçen yıl programa aldığı yeni orman yollarının yapımı ve mevcut yolların bakımını tamamladı. Geçtiğimiz yıl Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan ormanlık alanlarda toplam 110 kilometre yeni orman yolu açıldı. Aynı dönemde, 31 kilometre yolda büyük onarım, 23 kilometre yolda üst yapı, 12 kilometrelik yolun sanat yapısı, 5 bin 160 kilometre de üretim yollarının bakımı gerçekleştirildi. ‘Ağaçlandırma Eylem Planı’ kapsamında Sarıçam, Huş, Ladin, Akçaağaç, Leylandi, Muşmula, Akasya, Sedir, Mavi Selvi, Süs Eriği, Titrek Kavak, Mahlep, Ateş Dikeni türü fidanların dikildiği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
YOLLAR YEŞERiYOR
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