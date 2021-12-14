Yollar yenileniyor

Belediye tarafından Yukarı Çatak Mahallesi 193. Sokakta yapılan asfaltlama çalışmalarının ardından Fatih Mahallesi’nde de asfalt çalışmasına start verdi. Özellikle Jandarma ve Çamlık bölgesindeki yolların genişletilerek, yeniden yapılması sonrasında asfalt serimi yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, tüm mahallelerde ana yolların asfalt yapılması ve genişletilerek, yeni yolların açılması için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Köse, ‘’Asfaltsız yol bırakmayacağız dedik, Rabbimin izniyle bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz mahallemizin yol problemini ortadan kaldırmak için asfalt serim işlemlerini gerçekleştiriyor’’ ifadelerini kullandı.