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Yollar yenileniyor

Yozgat il genelinde köy yollarının yenilenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:54
Yollar yenileniyor

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, 2021 yılı yol yapım planlaması içerisinde bu yıl 8 köy yolunun asfalt kaplama yapılmasının planlandığını ve bunlardan 7 tanesinde çalışmaların tamamlandığını söyledi. Kayhan, Küçük Taşlık Büyük Taşlık arasındaki 1,5 kilometrelik asfaltın bozulduğunu, o nedenle bu yolun sökülüp yeniden 1. kat asfalt kaplama yapıldığını kaydetti. Kayhan, ‘’Karaburun köyü yolunda 2,  Veliöldük te 4, Kodallı-Kodallı Çiftliği arasında 8, Tuzlacık ta 2, Günpınar köyü yolunda 4 kilometre 2. Kat asfalt çalışması yapıldı.  Yine bu yılın planlaması içerisinde bulunan Küçük Eynelli köyü yolunda çalışmaların kısa sürede başlanacak ve burada da 4 kilometre yol 2. Kat asfalt ile kaplanacak” dedi.

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Yollar Yenileniyor
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