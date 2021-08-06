Yollar yenileniyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yıllardır büyük sorun olan bozuk yolların vatandaşların rahat ve güvenilir ulaşım imkanından mahrum ettiğini belirtip, sağlıklı bir ulaşım için yenileme çalışması başlattıklarını bildirdi. Coşar, planlanan üst yapı çalışmaları kapsamında çalışmaların devam ettiğini aktardı. Coşar, deforme olan ve altyapı çalışması nedeniyle bozulan yollar ile kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarına ağırlık verildiğini, çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğinin altını çizdi.