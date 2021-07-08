Yollar Yenileniyor

Yozgat il genelinde, şehir içi, şehirlerarası, ilçe, belde, köy bağlantılı yollarda yenileme, genişletme ve yeni yol açma çalışmaları devam ederken, ‘Yeni Yol’ müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Yozgat’ta 161 kilometre yeni yol yapımının yatırım programına alındığı bildirildi. Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayollarındaki çalışmaların tamamlanması sevinçle karşılandı.

PROGRAMA ALINDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek, Yozgat'ta yapımı devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşme kapsamında, Yozgat'taki yol yapım projelerine ilişkin 342 milyon lira tutarındaki 124,7 kilometre yolun hızlandırılması, ihalesi yeni biten 250 milyon liralık yolların imalatına başlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. 650 milyon lira tutarındaki 161 kilometre yeni yol yapımının 2021 yılı ek yatırım programına alındığı vurgulandı, 228 milyon lira tutarındaki 57 kilometre yolun da 2022 yılı yatırım programına alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

BAŞKANLARDAN TEŞEKKÜR

Yozgat’ın Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini kapsayan karayolu yenileme çalışmaları ile yeni yapılacak yollar konusunda belediye başkanları sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak olan Aydıncık şehir geçişi 7,5 kilometre, Aydıncık- Çekerek arası 17 kilometre olmak üzere toplam 25 kilometre yolun sıcak asfalt ihalesinin yapılarak sözleşmesinin imzalandığını bildirdi. Koçak, ‘’İhale kapsamında şehir içi satıh ve bordür parkeleri yapılarak Aydıncık Şehir Geçişi yeterli altyapıya sahip olacak, araç ve yaya trafiğine konforlu ulaşım hizmeti sunacak. Bu hizmetin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal da, İlçe girişi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 3 bin 100 metre gidiş-geliş yolun asfalt yol yapım ihalesinin yapıldığını bildirdi. Öçal, ‘’Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen; başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay Bey'e, Anayasa Komisyon Başkanımız Sn. Bekir Bozdağ Bey'e ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sn. Yusuf Başer Bey'e ilçe halkım adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Çekerek-Kadışehri yolunun sıcak asfalt ihalesinin yapılarak sözleşmesinin imzalandığını, yapımına başlanacak olan yol ile ilgili yakından ilgilenenlere teşekkür etti. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da, Çekerek-Aydıncık, Çekerek-Kadışehri Yollarının Sıcak Asfalt ihalesi yapılarak sözleşmesinin imzalandığını bildirdi. Çakır, ‘’Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen ve Yollarımızın Yenilenmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.