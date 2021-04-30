Yollar yenileniyor

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe genelinde daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Başkan Coşar, i yol genişletme ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği, ilçenin farklı bölgelerindeki çalışmalar nedeniyle vatandaşlara verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dileyip, sabır ve destek istedi. Coşar, planlanan üst yapı çalışmaları kapsamında belirlenen noktalarda çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı, Coşar, deforme olan ve altyapı çalışması nedeniyle bozulan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini, çalışmaları kısa sürede bitirerek, vatandaşı kaliteli yollara kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.