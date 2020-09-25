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YOLLAR YENiLENiYOR

Sorgun-Çekerek ve Sorgun-Kadışehri bağlantılı yollarda yenileme ve genişletme çalışmalarına hız verildi. Sorgun-Çekerek bağlantılı yolun Gökiniş kesimindeki heyelan nedeniyle bir türlü bitirilemeyen yolun başka bir bölgeye taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

25 Eylül 2020 Cuma 00:10
YOLLAR YENiLENiYOR

SORGUN, Çekerek ve Kadışehri bağlantılı yollarda Karayolları tarafından önceki yıllarda başlatılan yenileme ve genişletme çalışmalarına bu yıl hız verildi. Sorgun-Çekerek bağlantılı yolun 7 kilometrelik kesiminde 2015 yılında başlatılan çalışmalar, Gökiniş bölgesindeki heyelan nedeniyle bir türlü bitirilemedi. Sorgun-Çekerek yolunun Gökiniş köyü civarındaki heyelan ıslah edilemediğinden, 7 kilometrelik varyant ile heyelan geçişinin değiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Yolun bitirilebilmesi için 2018 yılına kadar 13 milyon 279 bin lira harcandı. Önceki yıl 1 milyon 939 bin lira harcamanın daha yapıldığı yoldaki çalışmaların bitirilmesine yönelik hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Çiğdemli-Çekerek yolunun 30,2 kilometresi ve Çekerek Çevre yolu ile Tokat il sınırı yollarının 14,1 kilometresi olmak üzere toplam 44,3 kilometre uzunluğundaki yolun Bölünmüş Yol olarak ihalesinin yapıldığı, geçen yıl 7,6 kilometrelik kesimde tek yol olarak tamamlandığı bildirildi. Bu yıl yolun 17 kilometrelik kesiminin tek yol olarak tamamlanmasının hedeflendiği, bu kapsamda 8,6 kilometrelik kesimin daha tamamlanarak ulaşıma açıldığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi.  Sorgun Çekerek ayrımı Çiğdemli Kadışehri yolunun toplam uzunluğunun 52 kilometre olduğu belirtilerek, 5 kilometrelik kesiminin terasman seviyesinde tamamlandığı, yolun bu yıl 8 kilometrelik kesiminin bitirilmesi için çalışıldığı bildirildi.
ÇALIŞMALARA DEVAM 
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçe ile bağlantı yollarının yapımını yakından takip ettiklerini belirterek, yolların tamamlanmasının ilçenin ekonomik yönde gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Hemşerilerimize rahat ve nezih yaşam alanları sunmak adına pratik, çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya özen gösteriyoruz. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına İlçemizin başlıca sorunlarından Ulaşım ağımızın yüksek standartlı olması gayretiyle Sorgun - Çekerek yolumuzda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin kalkınma hamlelerinde yol önemli bir faktördür. Yol medeniyet demektir. Bizler İlçemizi Turizm kenti yapma gayreti içerisindeyiz. Bu sebeple yapacağımız çalışmalarımızda günlük planlamayla, günübirlik hizmetlerle değil ilçemizin 50 yılının hesabını yaparak adımlar atıyoruz’’ diye konuştu. 

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Yollar Yenileniyor
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