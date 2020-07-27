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Yollar yenilendi

Sarıkaya ilçesinde doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yollar yenilendi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:49
Yollar yenilendi

SARIKAYA Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezindeki yollarda başlattığı yenileme, bakım, onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, doğalgaz çalışmaları sebebiyle bozulan yollarda genişletme çalışmasıyla birlikte yenildiklerini söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Son 20 günde yaptığımız 20 bin metrekare parke taşlı yeni yollarımızı hizmete sunduk’’ dedi.
Başkan Açıkel, yenilenen yolların eski ve yeni fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Yollar Yenilendi
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