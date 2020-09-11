Yollar Yenilendi

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, mücavir alan içerisindeki tüm yerleşim alanlarının altyapı ve yollarının yenilenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini, mevsim şartları elverdiği müddetçe devam edeceklerini söyledi. Başkan Açıkel, bu sezon ilçede 57 bin 83,29 metrekare parke taş döşendiğini, 10 bin 48,21 metre bordür çalışması yapıldığını bildirdi. Başkan Açıkel, 2 bin 798,31 metre su oluğu, 86 bin 542 metrekare çift kat emülsiyonla asfalt, 15 milyon 379 bin kilo mekanik altyapı malzemesi, 115 bin kilo bitümlü asfalt, 5 milyon 414 bin kilo agrega çalışmasının gerçekleştirdiğini anlattı. İlçede her gün farklı bir noktalarda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Açıkel, üstyapıya yönelik çalışmaların altyapısı tamamlanan kesimlerde ağırlıklı ve kalıcı olarak yürüttüklerini anlattı. Başkan Açıkel, ‘’Yol ve kaldırım çalışması yapmadan önce altyapı eksikliğine bakıyoruz. Eğer bir mahallemizde doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, su şebekesi gibi çalışmalar yapılmış ise burada üst yapı çalışmalarını yenileyip, kalıcı hale getiriyoruz. Aksi takdirde, altyapı çalışmalarından herhangi biri eksik olduğunda yapılan çalışmalar heba oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Ama vatandaşımızı da mağdur etmemeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.