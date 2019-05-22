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Yollar yamalandı

YOZGAT il genelindeki olan köy ve şehirler arası yollarda, kış mevsimin ardından bozulan kesimlerinde başlatılan bakım onarım ve yama çalışmalarının önemli bölümü tamamlandı.

Yollar yamalandı

YOZGAT il genelindeki olan köy ve şehirler arası yollarda, kış mevsimin ardından bozulan kesimlerinde başlatılan bakım onarım ve yama çalışmalarının önemli bölümü tamamlandı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Yollar yamalandı

Havaların ısınmasının ardından Karayolları ve Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, il, ilçe ve köy yollarında bakım onarım çalışması yaptı. Yozgat İl genelinde 2 bin 618 kilometre sathi asfalt kaplama yolun bulunduğu, bakım ve oramı için 2 milyon 250 bin lira ödenek ayrıldığı kaydedildi. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından geçen yıl asfalt yama çalışmasında 32 bin 500 ton asfalt kullanıldığı kaydedildi. Asfalt üretiminin Özel İdareye ait tesislerde yapıldığı, tesisin günlük 450-500 ton asfalt üretimi yapılmakta olduğu bildirildi. Geçen yıl yama yapımı dışında 160 bin ton sıcak asfalt üretimi ile 95 kilometre yol yapımının gerçekleştirildiği, bu yıl da yama çalışmalarında 35 bin ton asfalt kullanımı planlandığı, maliyetinin 7 milyon lira civarında olduğu bildirildi. Asfalt tesisinin ısıtılmasında daha önceki yıllarda MC 30 tabir edilen yakıt kullanıldığını, geçen yıl asfalt şantiyesinde sıkıştırılmış doğalgaz kullanarak yüzde 40 tasarruf edilerek, yaklaşık 5,5 milyon kar sağladığı da öğrenildi. 

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