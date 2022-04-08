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Yollar onarılıyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yol bakım çalışmaları devam ediyor.

08 Nisan 2022 Cuma 00:49
Yollar onarılıyor

Havaların ısınmasıyla beraber ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı. Emek mahallesinde yapılan doğalgaz çalışmalar nedeniyle yıpranan yollarda onarım çalışmalarının başladığını ifade eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yıpranan kilit parke yollarının da yenilendiğini ifade etti. Yol yapım çalışmalarının devam edeceğini belirten Yalçın, “ Bu sene kış oldukça yağışlı geçti. Bu nedenle bazı yollarımızda bozulmalar meydana geldi. Bunun yanı sıra doğalgaz çalışmaları nedeniyle de ilçemizde bozulan yollarımız oldu. Bu kapsamda bizlerde havaların ısınması ile beraber çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın ve yazın il dışından gelecek olan misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi. 

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