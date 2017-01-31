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Yollar kapanmadı

31 Ocak 2017 Salı 06:00
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Yozgat’ta yoğun kar yağışına rağmen İl Özel İdaresi’nin merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürüttüğü kar mücadelesi ile yollar sürekli olarak trafiğe açık tutuldu.

Yollar kapanmadı
Yozgat’ta etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte Yozgat genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığını dile getiren Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, 85 araç ve 169 kişilik ekiple 24 saat karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi. 

İl Özel İdaresi ne bağlı karla mücadele ekipleri; 24 greyder, 10 Karmak, 11 yükleyici, 11 kepçe, 5 dozer, 23 servis aracı, 1 rotatif kar makinesi toplam 85 iş makinesi ve 169 ekiple karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ayrıca 5 seyyar tamir ekibi de karla mücadele ekiplerine destek veriyor.4 bin 249 kilometre sorumluluk alanı içerisinde karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, karla mücadelede önceliklerini sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara verdiklerini söyledi.

İkinci önceliklerini taşımalı eğitim gören okul yollarına verdiklerini belirten Yanık, daha sonra grup köy yolları şeklinde kar mücadelelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Yanık son olarak ise şu ana kadar karla mücadele de sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

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