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‘Yollar bizi size bağlıyor’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından cadde ve sokaklarda yol çalışmaları devam ediyor.

03 Haziran 2022 Cuma 00:43
‘Yollar bizi size bağlıyor’

Sorgun Belediyesi ekipleri tarafından Şehit Resul Elhan Caddesi üzerinde bulunan yolda asfalt serim çalışmaları yapıldı. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. ‘Yollar Bizi Size Bağlıyor’ diyen Başkan Ekinci, “Çalışmalarımız ile hem yolları daha rahat kullanmanızı sağlıyor, hem de sizlere hizmet etmemiz için mesafeleri kısaltıyoruz. Sorgun'a hizmet için geldik ve Sorgun ilçemizin her yönden gelişimi için Belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bozuk, ömrünü yitirmiş olan yollarımızda da asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene asfalt hedefimizi sezon içirisinde tutturacağımıza inanıyorum'' dedi. Haber Merkezi

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‘Yollar Bizi Size Bağlıyor’
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