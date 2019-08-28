Yollar asfaltlandı

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘Sözümüz Yamaçlı’ya hizmet etmek dedik, olmaz diye bir şey yok dedik, şükürler olsun ki hizmetlerimiz devam ediyor’ dedi. Başkanı Altıntaş, kendi asfaltını atan, kendi asfalt yollarını kendisi yapan tek belediye olduklarını, amaçlarının Yamaçlı Kasabasına en iyi hizmeti sunmak olduğunun altını çizdi. Başkan Altıntaş, ‘Asfalt yol yapımı ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve devam edecek, kasabamıza hayırlı olsun’ diye konuştu.