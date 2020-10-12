Yollar asfaltlandı

Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Yozgat-Akdağmadeni yolundan beldeye kadar olan yolun tamamı, belde içi yolların da yüzde 50’sinin sıcak asfalt, yüzde 50’sinin ise kilitli parke ile kapandığını söyledi. Başkan Arısoy, ‘’Bu güzel yolları yapmamızda bizlere yardımını esirgemeyen başta; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beye, Anayasa Komisyon Başkanımız Yozgat Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ Beye, Milletvekilimiz Yusuf Başer Beye ve emeği geçen herkese kasabam ve şahsım adına teşekkür ederim’’ dedi.