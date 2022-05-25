Yoldaş’tan denetim

Kurum ziyaretleri kapsamında Özel Yıldız Işık ve Sarıkaya Sürücü Kurslarını ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Kurum idarecilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yoldaş, kursiyerlere, usta öğreticilere ve kurum idarecilerine başarılar diledi.

•Haber Merkezi•