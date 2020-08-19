Yolda sona gelindi

YOZGAT Belediyesi tarafından, Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Atatürk Yolu’na alternatif olarak oluşturulmaya çalışılan yeni yol ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Zorlu bir pandemi döneminin hemen ardından çalışmalara hız kazandırdık. Yeni Sanayi Sitesi’nde şuanda yapımı devam eden bin 500 metre uzunluğunda bulvar çalışmamız sürüyor. Bu bulvar altyapısıyla, asfaltıyla, aydınlatmasıyla şehrimize değer katacaktır’’ dedi. Küçük Sanayi Sitesi yeni yolunda altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serme işlemine başlanıldı.