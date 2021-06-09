Yolda çalışma bitmiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kaldığı yerden yeniden başlanıldı, çalışmaların yapıldığı kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaları uyarısı yapıldı. Karayolları tarafından önceki yıllarda yapımı tamamlanıp, ulaşıma açılan yollarda iyileştirme çalışmalarına kaldığı yerden yeniden başlanıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’ni batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çalatlı köyü bölgesinde yolun bir bölümü kazınarak, yenilenme çalışmalarına başlanıldı. Toplam 61 kilometre uzunluğundaki yolun bölünmüş yol Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) standardında olduğu, 2019 yılı sonu itibariyle 56 kilometrelik kesiminin tamamlandığı öğrenildi. Yolun 14 kilometrelik kesiminde aşınma eksiği kaldığı, yüklenici firmanın tasfiye talebinde bulunduğu kaydedildi. Yolun ikmal işinde ise yüzde 120 keşif artışı doğrultusunda eksik kalan parke, bordür ve benzeri imalatların tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.