Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1448
ALTIN
523.629
DOLAR
8.6060
STERLİN
12.1754
EURO
10.4817

Yolda çalışma bitmiyor

Yozgat il genelindeki karayollarında yıllardır devam eden bölünmüş yol, yenileme çalışmaları kaldığı yerden devam ettiriliyor. Önceki yıllarda hizmete açılan Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat-Sorgun arasındaki kesimi kazınıp, yeniden yapımına başlanıldı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:29
Yolda çalışma bitmiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kaldığı yerden yeniden başlanıldı, çalışmaların yapıldığı kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaları uyarısı yapıldı. Karayolları tarafından önceki yıllarda yapımı tamamlanıp, ulaşıma açılan yollarda iyileştirme çalışmalarına kaldığı yerden yeniden başlanıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’ni batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çalatlı köyü bölgesinde yolun bir bölümü kazınarak, yenilenme çalışmalarına başlanıldı. Toplam 61 kilometre uzunluğundaki yolun bölünmüş yol Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) standardında olduğu, 2019 yılı sonu itibariyle 56 kilometrelik kesiminin tamamlandığı öğrenildi. Yolun 14 kilometrelik kesiminde aşınma eksiği kaldığı, yüklenici firmanın tasfiye talebinde bulunduğu kaydedildi. Yolun ikmal işinde ise yüzde 120 keşif artışı doğrultusunda eksik kalan parke, bordür ve benzeri imalatların tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yolda çalışma Bitmiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul bahçesinde Kaz yetiştiriciliği
Okul bahçesinde Kaz yetiştiriciliği
Dev bayrağı ikinci kez boyuyor
Dev bayrağı ikinci kez boyuyor
E Sınav salonu hazır
E Sınav salonu hazır
Hayran kaldılar
Hayran kaldılar
ROMA HAMAMI TANITILDI
ROMA HAMAMI TANITILDI
Büyükelçi’den ziyaret
Büyükelçi’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim