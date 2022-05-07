Yolculuk devam ediyor

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapmış olduğu ‘Tasarla, Öğret, Oynat’ adlı Erasmus + Yurtdışı Hareketlilik Projesi başvurusu ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 6’şer öğrenci 1’er öğretmenden oluşan toplamda 12 öğrenci ve 2 öğretmen ile 2019-1-TR01-KA102-063106 Proje Numaralı İki Hareketlilik projesi devam ediyor. 10 Nisan'da başlayan ilk hareketliliğe ikinci öğrenci kafilesinin de dahil olması ile birlikte ikinci hareketlilik gerçekleşecek.

CEYLAN’I ZİYARET ETTİLER

Proje kapsamında Portekiz-Porto’ya gidecek öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, “Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin hazırlamış olduğu ‘Tasarla, Öğret, Oynat’ adlı ERASMUS + Yurtdışı Öğrenci Hareketliliği Projesi kapsamında öğrencilerimizin Portekiz-Porto'ya olan yolculuğu devam ediyor. 10 Nisan'da başlayan ilk hareketliliğe ikinci öğrenci kafilemiz de dahil olmak üzere yola çıkıyor. Yola çıkacak ekibimizin yollarının açık olmasını temenni eder, yapacakları çalışmalarda kendilerine başarılar dileriz” dedi.

İkinci kafilenin de birinci gibi 6 öğrenci 1 öğretmenden oluştuğunu ifade eden Okul Müdürü Latif Konakçı yaptığı açıklamada; “10 Nisan’da başlayacak ilk hareketlilikle birlikte iki öğretmen ve on iki öğrencimizden oluşan ekip, Porto kentinde bulunan ‘Meaningful Years, Lda’ okulunda on dört gün boyunca çalışmalarını yürütecek. Proje ile okul öğrenci ve öğretmenlerinin önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz. Bu vesile ile projemizin okulumuza, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler projenin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

