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Yolcu otobüsü kaza yaptı

YOZGAT’tan İstanbul'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, Ankara’da önce aynı yönde giden otomobile ardından da tuz yüklü TIR'a çarptı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı

YOZGAT’tan İstanbul'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, Ankara’da önce aynı yönde giden otomobile ardından da tuz yüklü TIR'a çarptı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Yolcu otobüsü kaza yaptı

Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kaza, hafta sonunda saat 01.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Sorgun ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü Yaşar Durak Taşdemir, sis nedeniyle 34 BN 1031 plakalı otobüsün kontrolünü kaybetti. Yolcu otobüsü önce Yaşar Ak yönetimindeki 50 ABB 091 plakalı otomobile ardından da Şeref Uğurlu hakimiyetindeki 27 LG 234 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüs ve otomobilde ağır hasar oluşurken, TIR'ın kasasındaki tuz yola döküldü. Kazada otobüsteki 5 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Yaşar Durak Taşdemir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği bildirildi. Hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. 

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Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı
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