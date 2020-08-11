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Yozgat
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YOLA DEVAM!

Yozgat’ta Karayolları tarafından yürütülen yenileme çalışmalarına kaldığı yerden başlanıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayolunun Yozgat il sınırları içerisinden geçen kesimlerinde bayram nedeniyle ara verilen yenileme çalışmalarına yeniden başlanıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 00:09
YOLA DEVAM!

YOZGAT il genelinde Karayolları tarafından yürütülen, Kurban Bayramı süresince trafiğin yoğun olacağı düşünülerek, istenmeyen kazaların yaşanmaması nedeniyle ara verilen bölünmüş yol ve yenileme çalışmalarına yeniden başlanıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı sonrasında Uluslararası E-88 Karayolunun Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni arasındaki bölünmüş yol yenileme çalışmalarına kaldığı yerden yeniden başlanıldı. Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmaları durduran, yolları trafiğe açan Karayolları, Uluslararası E-88 Karayolunun Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni arasında çalışmaların yapıldığı kesimlerde ulaşımı tek şeritten vererek, yol yapım çalışmalarını başlattı. Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Yerköy-Yozgat-Sorgun arası toplam 61 kilometre uzunluğundaki yol Bölünmüş Yol BSK standardında olduğunu söyledi. 2019 yılı sonu itibariyle 56 kilometrelik kesimi bölünmüş yol BSK’lı olarak tamamlandığını ifade eden Özkaya, ana iş için 14 kilometre aşınma eksiği kaldığını, ana iş için yüklenici firma tasfiye talebinde bulunduğunu ilgili bakanlıklarca incelemelerin devam ettiğini vurguladı. İkmal işinde ise yüzde 120 keşif artışı doğrultusunda eksik kalan parke, bordür ve benzeri imalatların tamamlanması hedeflendiğinin altını çizen Özkaya, bu yolda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 

SORGUN-AKDAĞMADENİ
Sorgun-Akdağmadeni Sivas İl sınırı yolunun toplam 109 kilometre uzunluğundaki olduğunu, bu yolun 101 kilometresinin tek yol BSK standardında olduğunu anlatan Özkaya, ‘’Bugüne kadar yolun toplamda 61 kilometresi bin der seviyesinde tamamlanmıştır. Kalan 40 kilometrelik kesim ve diğer işler için 2019 yılında çalışmalara başlanmıştır. Bu proje kapsamında 8 kilometre, 4 kilometresi Akdağmadeni Şehir geçişi ve 4 kilometresi de Akdağmadeni Çevre Yolu olmak üzere 8 kilometre Tek Yol BSK olarak yapılacaktır. 2019 yılında Akdağmadeni Çevre yolundaki köprü imalatı betonarme seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılında 11 kilometrelik kesimde Bölünmüş Yol – SK- BSK standartlarında çalışılması hedeflenmektedir. Çalışmalar devam etmektedir’’ dedi. 

Son Güncelleme: 10.08.2020 18:11
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