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YOL’A DEVAM

Karadeniz’i Akdeniz bölgesine bağlayan karayolundaki çalışmalara hız verildi.

02 Ekim 2020 Cuma 00:48
YOL’A DEVAM

KARADENİZ Bölgesi'ni İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum-Yozgat bağlantılı yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sinop'tan başlayıp Çorum-Yozgat-Kayseri-Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması, kolayca aşılabilmesi için Karayolları tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda üç tünel yapılıyor.  Yolun Yozgat kesimindeki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Toplam 18,4 kilometre uzunluğundaki yol Bölünmüş yol standardında olduğu, bu güne kadar yolun 3,5 kilometresi binder seviyesinde tamamlandığı kaydedildi. Geçen yıl toprak işleri ve sanat yapılarının yapıldığı yolun bu yıl 2,5 kilometrelik kesiminde Bölünmüş Yol çalışmaları sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
YOL’A DEVAM
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