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Yol yapımı devam ediyor

YOZGAT’ta E-88 Karayolu’nun şehir merkezi mevkiinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yol yapımı devam ediyor

YOZGAT’ta E-88 Karayolu’nun şehir merkezi mevkiinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Yol yapımı devam ediyor

Yozgat’ta karayolları tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları ara vermeden devam ediyor.
Karayolları ekipleri şehir merkezinde yürütülen çalışma kapsamında otobüs terminali ile dört yol kavşağı arasındaki çalışmaları tamamladı.
Ekipler bu bölgedeki yolu trafiğe açarken, çalışmalar şimdi de dört yol kavşağı ile Anadolu Lisesi kavşağındaki bölgede başladı. Söz konusu bölge trafiğe kapatılırken ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya devam ediyor.
 

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