Yol yapım çalışmaları

2018 yılı KÖY-DES Projesi kapsamında yatırım programına alınan birinci kat ve ikinci kat yol yapıp çalışmaları Sorgun'a bağlı Belencumafakılı ile Akocak köyü arasında bulunan grup yolu ile başladı. AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Mesut Kılıç ve Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Belencumafakılı ile Akocak köyü arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yol genişletme ve birinci asfalt atımı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek,"Bunun dışında Emirler ile Kapaklı köyü arasındaki 1,5 kilometrelik yol genişletme alt yapısı tamamlandı. Karahacılı köyü ile Çavuşlu köyü arasındaki 6 kilometrelik yol genişletme ve asfalt çalışmamız devam edecek. Toplamda ise 45 kilometrelik yolumuzun da ikinci kat asfaltını atacağız” dedi.

AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Mesut Kılıç ise vatandaşların artık standardı yüksek ve kaliteli yollardan köylerine gidip geleceklerini ifade ederek,"Şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın nasıl ki yolları yüksek standart ise köydeki yaşayan vatandaşlarımızında yolları standardı yüksek ve kaliteli olacak. Bu anlamda 2018 yılı yol yapıp çalışmalarımız başlamış durumdu. Köy yollarımızın dışında Dişli köyü, Karabalı köyü ve Şahmuratlı köylerimizde kanalizasyon yenileme çalışmalarına başlanacak. Çamurlu köyünde ise yeni kanalizasyon çalışmamız olacak." diye konuştu.