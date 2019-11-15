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Yol ve ulaşıma büyük kaynak

YOZGAT İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinde devam eden bütçe görüşmelerinde yol ve ulaşıma yönelik hizmetlere tahsis edilecek kaynaklar görüşüldü.

Yol ve ulaşıma büyük kaynak

YOZGAT İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinde devam eden bütçe görüşmelerinde yol ve ulaşıma yönelik hizmetlere tahsis edilecek kaynaklar görüşüldü.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Yol ve ulaşıma büyük kaynak

İl Genel Meclisi, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında toplandı. Toplantıda İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün tahmini bütçesiyle ilgili hazırlanan rapor ele alındı. Altyapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre yol ve ulaşım hizmetlerinin sağlanması için 29 milyon 885 bin 632 liralık bütçenin öngörüldüğü belirtildi. Köylere yapılacak kilitli parke için ise yaklaşık 6 milyon 336 bin 200 liralık bütçeye ihtiyaç duyulacağı bildirildi. Yine aynı raporda köprü ve menfez yapımı için 557 bin lira, alt ve üst yapı yapım projesi için 2 milyon 171 bin lira kaynak ayrılması gerektiği söylendi. Birinci kat asfalt kaplama programı için bütçeden 3 milyon 891 bin 800 liraya, ikini kat asfalt kaplama için ise 3 milyon 77 bin lira tutarında bütçeden pay ayrılması gerektiği ifade edildi. İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, bütçeden Yozgat’ın tüm köylerinin yol ve altyapılarını iyileştirmek ve eksiklerini tamamlamak için ciddi oranda kaynak ayrılacağını, komisyonların bu niyetle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
 

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Yol Ve Ulaşıma Büyük Kaynak
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